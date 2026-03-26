2019年10月26日深夜、大阪府堺市の中学2年生だったトモコさん（仮名、享年13）がマンションから転落し、救急搬送された。一命はとりとめたものの1週間後に病院で死亡が確認された。【写真】「ほんまうざいねんけど」などの激しい言葉が書かれたメモがトモコさんの筆箱から見つかった。書いたのは女子バレー部の同級生だったトモコさんは小学校時代からいじめを受けており、中学生になってからは部活動内での人間関係に悩んでい