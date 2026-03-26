〈《堺市13歳女子中学生自殺》「ほんまうざいねんけど」13歳の女子中学生を自殺に追い込んだ、女子バレー部で起きた“壮絶すぎるいじめ”の一部始終〉から続く2019年10月26日深夜、大阪府堺市の中学2年生だったトモコさん（仮名、享年13）がマンションから転落し、救急搬送された。一命はとりとめたものの1週間後に病院で死亡した。【本人写真】女子バレー部でのいじめに苦しみ亡くなったトモコさん。「ほんまうざいねんけど」と