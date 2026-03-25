とちぎテレビ 栃木市や小山市などにまたがる国内最大の遊水地・渡良瀬遊水地で近年、イノシシが急増しています。地域では農作物などへの被害が相次いでいて、対策に追われています。 渡良瀬遊水地は植物や昆虫が多く生息し、国際的に重要な湿地を保全する「ラムサール条約」に登録されています。 この遊水地の周辺で、いま異変が起きています。 遊水地がまたがる４つの県がイノシシなどの対策のために設置した協議