とちぎテレビ 春の選抜高校野球に出場した佐野日大の選手たちが２５日、栃木に帰りました。 ２０１４年以来、１２年ぶり５回目の出場を果たした佐野日大。２３日に三重との初戦に臨み、２対０で惜しくも敗れました。 佐野日大の選手たちは２５日、たくさんの人に迎えられて佐野日大高校に帰り、大会を報告しました。 報告会で北村一郎副知事は「県民に大きな感動を与えてくれた」と選手たちに感謝の気持ちを伝えました。