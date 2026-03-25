とちぎテレビ ４月から小学校に入学する１年生を交通事故から守ろうと、２５日、宇都宮市の新１年生にランドセルカバーがプレゼントされました。 宇都宮市の３つの交通安全協会では、新１年生を対象にランドセルカバーを毎年寄贈しています。１年生は通学に慣れておらず、黄色く目立つカバーで自転車や車のドライバーに気づいてもらい、交通事故を未然に防ぐことが目的です。 ２５日に宇都宮市役