とちぎテレビ 那須町では２５日の定例会見で、去年１年間の観光客数の調査結果を発表し、入込数が２年連続で過去最高を更新したことが明らかになりました。 平山幸宏 町長： 「観光客入込数は５７６万５１７６人。令和６年と比較すると１０２．６％、１４万５９０７人の増である」 記者会見で平山幸宏町長はこのように述べて、那須町の観光客入込数が１９９３年の統計開始以来、過去最高だった２０２４年に続き、２年連