とちぎテレビ 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地は２５日、所属する航空学校宇都宮校の航空機１機が２４日の夜間飛行の訓練中、宇都宮市の上空でレーザーを照射されたと発表しました。 機体の損傷はなく、搭乗者も無事だったということです。 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地によりますと、２４日午後７時５分ごろ航空学校宇都宮校の航空機「ＴＨー４８０Ｂ」１機が、宇都宮市さるやま町の上空を夜間訓練飛行中、レ