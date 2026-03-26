とちぎテレビ 当時生後７カ月の長男に暴行し死なせたとして、傷害致死の罪に問われた２７歳の父親に無罪を言い渡した３月１０日の宇都宮地方裁判所の判決について、宇都宮地方検察庁は控訴期限の２４日、控訴しないと発表しました。無罪が確定します。 父親は２０１８年に当時生後７カ月の長男の頭に何らかの暴行を加え死亡させたとして、２０２３年に起訴されました。 宇都宮地方裁判所は判決で「検察側が主張する死因に