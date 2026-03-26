とちぎテレビ 日光市は２５日の定例会見で、２０２５年１年間の外国人の宿泊者数が３年連続で過去最高を更新したと発表しました。 日光市によりますと、２０２５年１年間の外国人宿泊者の数はおよそ１８万３千人で、前の年からおよそ２万２千人、率にして１３．７％増え、３年連続で過去最高を更新しました。 月別では、降雪期の１月が前の年と比べて最も伸び率が高く、４０．５％増えておよそ１万８００人と好調でした。