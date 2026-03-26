とちぎテレビ 鹿沼市の松井正一市長は２５日、定例の記者会見を開き、新年度から不妊治療の支援を保険適用にも拡充し、助成費用も引き上げると発表しました。 不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減しようと、鹿沼市はこれまで保険適用外の治療費を１５万円助成しています。 国の制度改正で、主な不妊治療が保険診療になったこともあり、新年度の４月からは助成を保険適用にも拡充します。 さらに治療費助成の上限を５