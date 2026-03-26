とちぎテレビ 鹿沼市は２５日、ゼロカーボンシティの推進などを図るため、大手の石油販売会社と地域包括連携協定を結びました。 鹿沼市と地域包括連携協定を結んだのは東京都に本社を置く石油製品販売大手のコスモ石油マーケティングです。 松井正一市長と高山直樹社長が協定書を取り交わしました。 協定は、脱炭素社会と循環型社会の構築を目的にしています。 具体的には、ゼロカーボン社会の推進の