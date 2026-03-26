昨年１年間に全国の警察が摘発した「点検商法」による住宅の悪質リフォームに関する事件は８３件（前年比１７件増）で、統計が残る２０１０年以降で最多だったことが警察庁のまとめでわかった。「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が資金源にしており、警察当局は摘発を強化している。悪質なリフォーム業者は住宅の点検を装って訪問し、屋根や水道管などが「劣化している」と不安をあおる。その後、本来は必要