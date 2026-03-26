【ロンドン＝工藤武人】英公共放送ＢＢＣは２５日、次期会長に米ＩＴ大手グーグルの元幹部マット・ブリティン氏（５７）が就任すると発表した。ブリティン氏にテレビ報道に直接関わった経験はなく、異例の起用となった。英国出身のブリティン氏は、グーグルでは欧州・中東・アフリカ地域の責任者などを歴任した。ブリティン氏はＢＢＣを「ほかに類を見ない英国の財産」と評し、「会長として働くことを光栄に思う」と述べた。