小学生の憧れの職業は6年連続で「会社員」と「パティシエ」でした。第一生命が26日発表した「大人になったらなりたいもの」の調査結果によりますと、小学生男子では「会社員」が15.0％、女子では「パティシエ」が12.8％で、それぞれ6年連続で1位になりました。小学生男子の2位には「野球選手」が入り、大谷翔平選手をはじめ国内外問わず活躍するプロ野球選手への憧れを理由に挙げる人が多かったとしています。中高生では男女ともに