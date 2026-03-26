お医者さんごっこの患者役に任命された豆柴さん。先生役の2歳の娘さんの診察はかなり大胆なようで…！？思わず笑ってしまう光景が話題を呼び、投稿は39万回再生を突破。「こんな優しい柴いる？」「ほっこり♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子の『お医者さんごっこ』に付き合う犬→患者役に任命されて…無茶苦茶すぎる光景】 わんこと女の子のお医者さんごっこ 娘さんとわんこの微笑