岡山市東区の寺院に侵入し、仏具を盗んだとして、警察は兵庫県姫路市に住む58歳の男を逮捕しました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、自称会社員の男（58歳）です。 警察によりますと、男はきのう（3月25日）午後1時5分ごろ、岡山市東区の寺院に無施錠の箇所から侵入し、本堂の中から仏具2点（時価合計5万円相当）を盗んだとみられています。 被害を受けたのは、この寺院の住職をつとめる34歳の男性です。男性からの1