パラダイスセガサミーは、「ハイアット リージェンシー 仁川 パラダイスシティ」を3月9日に開業した。統合型リゾート「パラダイスシティ」内に位置し、デラックス、スイート、レジデンスなど全501室を設ける。室内では大きなガラス窓からパノラマの景色を望める。会員特別価格の宿泊料金は、2名1室利用時1泊1室あたり323,000ウォンから（税別、朝食付）。館内には屋内プールとキッズプール、サウナ、フィットネス、最大1,144名を収