旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■似て非なるもの正解：ツワブキ難易度：★★★☆☆アク抜きは丁寧に！ツワブキとはキク科ツワブキ属に属する多年草です。日本の太平洋側を中心に、本州の関東以西から九州にかけて分布しています。海岸の岩場や斜面に群生することが多い