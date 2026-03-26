若きサムライたちが、敵地で結果を残した。ウズベキスタン遠征に臨んでいるU-19日本代表は現地３月25日、U-20ウズベキスタン代表と国際親善試合で対戦し、１−０で勝利を収めた。試合は立ち上がりから日本が主導権を握る展開に。すると31分、ニック・シュミットからの鋭い縦パスを受けた吉田湊海が左サイドを突破し、ペナルティエリア内へクロス。これに反応した高岡伶颯がヘディングで合わせ、ゴール左へ流し込んだ。その