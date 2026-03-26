米大手スポーツチャンネルの『ESPN』が、サンフレッチェ広島の中村草太に注目している。現在23歳のFWは、2025年に明治大から広島に加入。昨季はルーキーイヤーながら、主力として活躍し、国内の公式戦42試合に出場して９ゴールをマーク。日本代表にも初選出され、E-１選手権を戦っている。同メディアはそんな中村について、「Jリーグの次なるブレイクスターになり得る」と伝える。「先駆者である中田英寿、香川真司や本田圭