26日午前、山陽小野田市の沖合で漁船が転覆しているのが見つかりました。乗っていた1人は救助されましたが、死亡が確認されています。宇部海上保安署や消防によりますと26日午前７時１０分ごろ、「船が転覆し人が浮いているのが見える」と119番通報がありました。 現場は、山陽小野田市の本山岬から1・6キロ沖合いで、乗っていた70代男性は救助れ、病院に搬送されましたが午前9時1分、死亡が確認されました。宇部海上保安署によ