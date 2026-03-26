警察庁2025年の悪質リフォーム事件の摘発件数は83件（前年比17件増）、摘発人数は175人（同45人増）だったことが26日、警察庁のまとめで分かった。いずれも統計が残る10年以降で最多。被害額は、前年の約45億5千万円から3倍以上の約151億6千万円に上った。悪質リフォームは業者が戸別訪問して家屋の無料点検を持ちかけ、「修繕が必要」とうそを告げて不要な工事を契約するなどの「点検商法」が主な手口。業者は高齢者宅を中心