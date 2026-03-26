元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、5月16日に楽天モバイル 最強パーク宮城で行われる、楽天イーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦において、セレモニアルピッチを行うことが決定した。【撮り下ろし多数】卒業後、何かが変わった雰囲気をまとう久保史緒里宮城県出身の久保は、2023年から4年連続、通算6回目の登場。当日はセレモニアルピッチのほか、さまざまなイベントにも出演する予定。詳細は決まり次第、楽天イーグルス球団