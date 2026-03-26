26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比31銭円安ドル高の1ドル＝159円44〜46銭。ユーロは25銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円30〜32銭。米国とイランとの交戦終結に向けた協議の動向に不透明感が広がっており「有事のドル買い」が先行した。市場では、イラン情勢を巡り「停戦への期待もあるが、やはり警戒感が強い」（外為ブローカー）との声があった。