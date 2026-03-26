「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）山梨学院が逆転で接戦を制し、昨夏に続き２季連続の８強進出を決めた。２２日の１回戦で左手首付近を骨折したプロ注目の二刀流・菰田はベンチ入りしたものの欠場。２戦連続で先発した２年生左腕の渡部は初回に右翼ポール直撃の先制ソロを浴びたが、その後は立ち直り、二回から六回までは無安打投球だった。打線は１点を追う六回、四球と安打で無死