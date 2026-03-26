（CNN）米ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は25日、ドナルド・トランプ大統領が5月中旬に中国を訪問すると発表した。それまでにイランとの戦争が終結するのかという質問に対しては、衝突が続くのは4〜6週間という見通しは変わっていないと強調した。レビット報道官はこの日の定例記者会見で、「繰り返しになるが、我々はずっと、およそ4〜6週間と推定してきた。そこから計算できるだろう」と語った。トランプ大統領は