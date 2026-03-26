俳優相島一之（64）が25日夜、Xを更新。最近のXについて、「言論空間として歪んでる気がします」とつづった。相島は「最近はインスタに投稿を移行してます。毎日の日記のように上げてます。気になる方は是非インスタを見てやってください」と投稿。これに続けて「昔のTwitterは面白かった。ほんとにブツブツ呟いているみたいででも今のXは好きではありません」と切り出した。相島は、「『戦争反対』と言っただけでそれに対する罵