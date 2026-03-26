■『今こそ女子プロレス！』vol.31東京女子プロレス荒井優希前編2021年４月、プロレス界に衝撃が走った――「SKE48荒井優希、プロレスデビュー」。現役アイドル。それも国民的グループのメンバーだ。「プロレスセンス抜群」「天性のスター」といった触れ込みもあった。実際にデビュー戦を見ると、その評価は誇張ではなかった。プロレス大賞新人賞の受賞歴、SKE48という肩書も含め、現代の女子プロレスラーとしてはエリート