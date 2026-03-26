F1日本GPとホンダの歩み（中編）「歓喜の継承と、突きつけられた現実」◆前編＞＞セナ・プロ対決と中嶋悟の登場にファンが熱狂した時代熱狂の1990年代を終えて、2000年代の鈴鹿は「次世代の台頭」と「苦難の季節」を同時に迎える。2002年、佐藤琢磨が母国で見せた魂の5位入賞は、日本中のファンを再び歓喜の渦に巻き込んだ。しかし、ホンダの第3期活動終了や鈴鹿での開催一時中断など、激動の荒波が押し寄せる。さらに2015年