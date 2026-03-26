楽天は26日、5月16日のソフトバンク戦で宮城県出身の俳優・久保史緒里さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。2023年から4年連続通算6回目の来場となる久保 史緒里さん。当日はセレモニアルピッチに登場する他、様々なイベントにも出演予定。詳細は決まり次第球団WEBサイトで発表。さらに、当日は「EXCITINGシリーズ」を開催。東北6県のシルエットがデザインされた「サードユニフォーム2026」を当日の観戦チ
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