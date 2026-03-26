山田祐樹さんパソコンでの心理実験と日々格闘する著者は「いけねえ癖」を持っていると書く。心理学と名がついていれば、論文だろうが自己啓発本だろうがドラマだろうがあらゆるものが気になってしまい、片っ端から目を通すのだ。すべてはこの学問への愛ゆえなのだが、情報を吸収するなかで気付いた。大衆の間で話題になっている「心理学」って、学術的な心理学とずれてやしないか？例えば、しぐさや言動から心を読み取ろう