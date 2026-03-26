現在のグローバル音楽シーンにおいて、K-POPはもはや一過性のブームではない。その象徴とも言えるのが、世界を席巻するBTSやSEVENTEENといったボーイズグループだろう。【画像】SHINHWAメンバー、性犯罪者を擁護特に、メンバー全員が兵役を終えて活動を再開したBTSは、再び世界的な話題をさらっている。彼らがビルボードを席巻し、世界の音楽チャートの常連となるたび、K-POPの影響力の大きさが改めて示される。しかし、この巨大な