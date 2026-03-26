焼肉レストラン「安楽亭」は、2026年3月26日（木）から期間限定で「肉の日祭り」を開催する。※文中価格は全て税込表記【画像】特別価格や肉増量となるメニューはこちら同キャンペーンでは、人気メニューの「ファミリーカルビ」と「ファミリーロース」を特別価格で提供。ファミリーカルビは通常価格638円が319円、ファミリーロースは通常価格759円が429円で販売される。さらに、「お値打ち黒毛和牛」と「国産牛赤身肉」は価格据え