いくら彼氏を愛していても、会話に集中できなかったり、受け答えが面倒になることはあるもの。とはいえ、雑なリアクションを返してしまうと、こちらの想像以上に彼氏にダメージを与えてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「デート中、彼氏を地味に傷つけている『相づち』９パターン」をご紹介します。【１】退屈していることがありありと伝わってくる「ふーん」「これが倦怠期