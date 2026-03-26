【幽鬼 制服ver. 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：3月26日10時～5月18日23時59分 発送：11月予定 価格：23,100円 ※受注販売 フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」より「幽鬼 制服ver. 1/7 スケールフィギュア」を発売する。受注販売となり、3月26日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで予約を受