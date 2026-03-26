あの頃ときめいた“平成コスメ”が、今ふたたび♡韓国コスメブランド「エチュード」から、懐かしの人気チーク『ラブリー クッキー ブラッシャー』が数量限定で復活します。ころんと可愛いパッケージと、ふんわり色づく愛され発色はそのままに、令和の今でも使いたくなる魅力がたっぷり。思わずポーチに入れたくなる、ときめきアイテムをぜひチェックして♪ 懐かし可愛い♡平