ミスタードーナツは、4月1日から期間限定で「ミスドゴハン」の春夏メニューを発売する。世界のグルメをイメージしたパイ3種と、柑橘を取り入れた涼風麺3種の全6商品を展開し、朝食からランチ、軽食まで幅広いシーンに対応する。【写真】ミスドに新たに登場！ミートソースとマッシュポテトパイなど今回登場するパイは、サクサクの生地に各国の料理をイメージした具材を包み込んだ商品。イギリスの家庭料理をイメージした「ミー