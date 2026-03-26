環境省、斜里町、羅臼町、知床財団などで構成する知床世界自然遺産地域連絡会議は２５日、羅臼岳（１６６０メートル）の登山道を例年通り７月上旬に再開すると決めた。羅臼岳では昨年８月、登山者がヒグマに襲われて死亡する事故が起きており、構成団体はそれぞれ登山道に看板を設置するなどして、ヒグマ出没への注意を呼びかける。各団体は今後、登山者向けのホームページを開設し、登山道でのヒグマの出没状況を掲載する。登