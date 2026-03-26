ダルビッシュ有＝昨年10月【ニューヨーク共同】米大リーグ、パドレスは25日、ダルビッシュ有投手の制限リスト入りを発表した。球団はメジャー出場の前提となる40人枠を空けることができ、給与を支払う必要もない。39歳のダルビッシュは昨年10月に2度目の右肘手術を受け、今季を全休する見込み。パドレスとは2028年まで3年総額4300万ドル（約68億3700万円）の契約が残っているが、ダルビッシュは契約破棄する方向で話をしている