有名大学を卒業し、大手企業で順調にキャリアを積んでいた自慢の長男が、37歳にして「FIRE」を宣言。6,000万円の資産で投資生活に入ると言うのですが、定年を迎えたばかりの石川さん（65歳、仮名）には理解の範囲を超えた選択でした。本当にお金は足りるのか？そして何より、働かない息子を誇りに思えるのでしょうか。FIREの課題と解決策について、FPの青山創星氏と一緒に考えてみましょう。 年収1,500万円、優秀な息子が突然の