レトロな表情のデリカミニ誕生ニューレトロカスタムを展開するダムド（DAMD）は、2026年3月26日、三菱自動車の軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」用の新作ボディキット「DAMD DELICA MINI DALI（ダムド デリカミニ ダリ）」の販売を開始しました。このモデルは、どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「”ミニ”パジェロ」!?です！ 画像で見る今回、新作ボディキットを発売したダム