僕はヨウスケ。妻のアズミと結婚して10年になる。僕は今でも「ひとりの女性」としてアズミに恋をしているし、子どもたちの「パパ」ではなく「ひとりの男」として見てほしいと思っている。でもいくらアピールしても、今のアズミにはまったく響かない。僕はアズミの「理想の王子様」になるため、まぶたを二重にする美容整形に挑んだ。今のところアズミにとっては子どものオムツ以下の扱いだけど、モテ服も揃えて完璧な僕を見せつけて