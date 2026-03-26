入学準備の大きな買い物のひとつといえば、“ランドセル”ではないでしょうか。物価の高騰のなかで、ランドセルの価格も高騰しているようです。一方で、早期割引や型落ち品、自治体からの支給など選択肢も広がっています。そこでママスタセレクトでは「お子さんのランドセルはいくらで購入しましたか？」というアンケートを実施。価格帯の実情と、購入の決め手について聞きました。ランドセルの購入価格、今どきの相場は？アンケー