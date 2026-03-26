旧古河目尾炭鉱のボタ山跡で、景色を楽しみながらたすきをつなぐ「こたけボタカン駅伝」が5月10日、福岡県小竹町新多の山の里自然農園で開かれる。町民らでつくる実行委員会が主催で、9回目。1チームは小学生以上の1〜10人。午前10時にスタートし、1周1キロのコースを午後2時までに何周走れるかを競う。走者は何度でも交代できる。宮崎一雄実行委員長は「長く続き、小竹の名物になってきている。年齢問わず多くの参加を待って