5人組ダンスボーカルユニット・M!LKは26日、公式Xを更新し、現在大阪で開催中の『のぞいてみるく？展』について注意喚起を行った。【画像】M!LK、『のぞいてみるく？展』について声明全文同アカウントには【『のぞいてみるく？展』に関するお願い 】と題した文書を投稿。「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」と伝え、「会場入口や歩