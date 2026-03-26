元「ME:I」の加藤心(25)が26日に自身のXを更新。芸能活動を再開すると公表した。「ご報告」と書き出した加藤。「この度エビス・プロ所属になりました」と報告して、芸能活動を本格再開することを伝えた。「何事にも感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」とコメント。「お仕事に関するお問い合わせはこちらまでお願いします」とアピールした。ファンからは「応援してる！」「帰ってきてく