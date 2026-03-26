元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が26日までにインスタグラムを更新。小学校の卒業式の写真を公開した。「先日どさんこWEEKENDでご紹介した、私の卒業写真！！！小学校の卒業式です。独特のヘアスタイルは、母親が切ってくれていたものボーイッシュでしょ。髪サラサラだったなあ。しみじみ、、、。」とつづり、