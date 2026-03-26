米国の攻撃より前に撮影されたカーグ島の衛星写真＝11日/Airbus（CNN）イランはここ数週間、米国がカーグ島の掌握作戦を実施する可能性に備え、同島に追加の軍事要員と防空システムを配備し、わなを仕掛けている。この問題に詳しい複数の関係者が明らかにした。トランプ米政権は、ペルシャ湾北東部に位置する小さなこの島を米軍を投入して占拠することを検討している。同島はイランの原油輸出の約90%を担う経済的生命線であるため