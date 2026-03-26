麻薬取締法違反（使用）罪で起訴された人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ被告（39）が25日、拘留されていた湾岸署から保釈された。午後7時半ごろ、銀髪に黒ぶちメガネ、黒いスーツ姿で報道陣の前に現れ、約15秒間頭を下げた。報道陣からの問いかけには無言を貫き、関係者とみられる人物が運転する車に乗り込んだ。起訴内容によると、2月23日午前0時20分ごろ、名古屋市内のホテルでコカイ