天敵攻略なるか。日本相撲協会は２５日、関脇霧島（２９＝音羽山）の大関昇進を正式に決定した。２年ぶりとなる大関復帰を果たした霧島は大阪・堺市の部屋宿舎で行われた伝達式で「さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べて決意表明。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家）は「横綱になる力はある」とした上で、番付の頂点に立つための課題を指摘した。「大関霧島」が復活した。霧島は伝達式後の会見で